Об этом информирует в фейсбуке министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Необходимые 122-мм боеприпасы для системы "Град" для Украины, а также 4 вертолета Ми17 и один вертолет Ми2, подаренные Украине, утвержденные правительством, уже надежно переданы в использование Вооруженным силам Украины.



Эта помощь Украине является сильным выражением солидарности ЕС с Украиной", – написал Надь.

Напомним, сегодня, 15 июня, в штаб-квартире НАТО состоялась третья встреча контактной группы по оборонной помощи Украины в "формате Рамштайн".

Также сегодня президент США Джо Байден в среду провел телефонные переговоры с украинским визави Владимиром Зеленским, в которых подтвердил выделение Киеву миллиарда долларов помощи. В новом пакете безопасности от США - боеприпасы для реактивных систем залпового огня и противокорабельные ракеты Harpoon.

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