Словакия передала Украине уже седьмую гаубицу Zuzana
Силы обороны получили от словацких партнеров еще одну артустановку Zuzana 2 со 155-мм пушкой
Об этом в твиттер сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.
"Рад подтвердить, что уже седьмая Zuzana 2 Howitzer была доставлена Вооруженным силам Украины и готова защищать невинные жизни", - написал министр.
Самоходная артиллерийская установка Zuzanа находится на вооружении Словацкой армии с 1998 года. Это глубокая модернизация САУ Даны под стандарты НАТО. Известно, что на вооружении Словакии находится 16 самоходок Zuzana. Восемь из них страна готова предоставить Украине.
- Напомним, 2 июня стало известно, что Украина подписала контракт со Словакией о поставках восьми гаубиц Zuzana 2 . В соглашении приняли участие министр обороны Украины Алексей Резников и представители словацкого Минобороны.
- Первые четыре гаубицы Zuzana доставили украинским военным в середине августа.
- В начале октября Яро Надь сообщил, что Дания, Норвегия и Германия будут финансировать изготовление для Украины 16 гаубиц Zuzana 2 стоимостью €92 млн.
- Еще две артустановки поступили 9 октября.
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