Словакия передала Украине первые 4 истребителя МиГ-29

Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь в Facebook .

"Передачу осуществляли украинские пилоты в координации по ВВС Словакии, что обеспечивало безопасность передачи", - написал он.

"Правительство будет продолжать помогать спасать невинные человеческие жизни", - заверил Надь.

Министр пообещал, что остальные самолеты будут переданы Украине в ближайшие недели.