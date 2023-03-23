Словакия передала Украине первые 4 истребителя МиГ-29
Первые четыре истребителя МиГ-29 из обещанных тринадцати уже покинули территорию Словацкой Республики и направляются в Украину
Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь в Facebook .
"Передачу осуществляли украинские пилоты в координации по ВВС Словакии, что обеспечивало безопасность передачи", - написал он.
"Правительство будет продолжать помогать спасать невинные человеческие жизни", - заверил Надь.
Министр пообещал, что остальные самолеты будут переданы Украине в ближайшие недели.
- 17 марта правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.
- США предложили Словакии продать 12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper со скидкой после того, как Братислава отправит в Украину свои истребители МиГ-29.
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