Словакия передала Украине партию БМП1
Минобороны Словакии заявило о передаче Украине 30 боевых машин пехоты БМП1
Об этом сообщает в Twitter министр обороны Словакии Ярослав Надь.
"Рад подтвердить, что 30 словацких БМП1 были переданы Украине на основании соглашения с Германией. Спасибо (главе Минобороны Германии, - ред.) Кристине Ламбрехт за отличное сотрудничество. Слава Украине", - написал он.
- Напомним, 2 июня стало известно, что Украина подписала контракт со Словакией о поставках восьми гаубиц Zuzana 2. В соглашении приняли участие министр обороны Украины Алексей Резников и представители словацкого Минобороны.
- Первые четыре гаубицы Zuzana доставили украинским военным в середине августа.
- В начале октября Яро Надь сообщил, что Дания, Норвегия и Германия будут финансировать изготовление для Украины 16 гаубиц Zuzana 2 стоимостью €92 млн.
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