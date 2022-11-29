Словакия передала Украине партию БМП1

Об этом сообщает в Twitter министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Рад подтвердить, что 30 словацких БМП1 были переданы Украине на основании соглашения с Германией. Спасибо (главе Минобороны Германии, - ред.) Кристине Ламбрехт за отличное сотрудничество. Слава Украине", - написал он.

Напомним, 2 июня стало известно, что Украина подписала контракт со Словакией о поставках восьми гаубиц Zuzana 2. В соглашении приняли участие министр обороны Украины Алексей Резников и представители словацкого Минобороны.

Первые четыре гаубицы Zuzana доставили украинским военным в середине августа.

В начале октября Яро Надь сообщил, что Дания, Норвегия и Германия будут финансировать изготовление для Украины 16 гаубиц Zuzana 2 стоимостью €92 млн.

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