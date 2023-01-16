Словакия передала Украине еще одну гаубицу Zuzana-2 – уже восьмую
В понедельник, 16 января, министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил о передаче Украине восьмой гаубицы Zuzana-2
Об этом он написал в twitter.
"Словакия твердо поддерживает Украину, которая все еще борется с нелегитимной агрессией. Уже восьмая гаубица Zuzana-2 теперь находится в безопасности в украинских Вооруженных Силах", - говорится в сообщении.
- Президент Словакии Зузана Чапутова позволила семи согражданам присоединиться к Вооруженным Силам Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.62
-
EUR
Покупка 42.06Продажа 43.11
- Актуальное
- Важное