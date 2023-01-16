Словакия передала Украине еще одну гаубицу Zuzana-2 – уже восьмую

Об этом он написал в twitter.

"Словакия твердо поддерживает Украину, которая все еще борется с нелегитимной агрессией. Уже восьмая гаубица Zuzana-2 теперь находится в безопасности в украинских Вооруженных Силах", - говорится в сообщении.

Президент Словакии Зузана Чапутова позволила семи согражданам присоединиться к Вооруженным Силам Украины.

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