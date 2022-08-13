Об этом заявляют на телеканале Visegrád 24 со ссылкой на министра обороны Словакии.

Отмечается, что Словакия передаст Украине свои истребители МиГ-29 в сентябре. Число переданных в перспективе самолетов не сообщается.

Словакия должна получить деньги от ЕС или военную технику от НАТО.

Также Словакия, Польша и Чехия приняли решение о запуске программы расширения производства артиллерийских систем, боеприпасов и другой военной техники для Украины – министр обороны Дании Мортен Бодсков.

Известно, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину у Словакии возникли проблемы с ремонтом истребителей МИГ-29 российского производства. Поэтому в конце августа Минобороны окончательно приземлило эти машины. Минобороны сейчас ищет выход по монетизации истребителей. Ярослав Надя оценивает стоимость 30-летних самолетов в 300 миллионов евро. Он ведет переговоры по выкупу со своими союзниками.

Интерес Словакии состоит в том, чтобы эти самолеты шли в Украину. Поэтому возможен также сценарий, когда Словакия предоставит Украине самолеты, а от другой страны получит соответствующую стоимость, необходимую для обороны.

27 июня СМИ сообщили, что военно-воздушные силы Чехии будут защищать воздушное пространство Словакии с сентября 2022 года и, по меньшей мере, до конца 2023 года.

25 июля в Словакии заявили, что страна готова передать Украине свои истребители МиГ-29 . Вместе с тем, в Словакии отмечали, что не могут передать необходимые Украине самолеты без получения за них денег.

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