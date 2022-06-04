Об этом сообщает Aktuality со ссылкой на слова пресс-секретаря Министерства обороны Словакии Мартины Коваль Какащиковой.

"Невозможно определить время, когда 8 гаубиц Zuzana 2 будут поставлены в Вооруженные силы Словацкой Республики, потому что если будут дальнейшие заказы для Украины, мы предоставим им приоритет", - сказала она.

Отмечается, что закупка 25 гаубиц Zuzana 2 была утверждена правительством в 2018 году во время пребывания в должности министра обороны Петра Гайдоша. Из-за пандемии дату поставки несколько раз переносили. Последние восемь штук изначально должны были быть поставлены к середине декабря 2022 года.

Государственное акционерное общество Konstrukta Defense, принадлежащее Минобороны Словакии, на этой неделе заключило договор на коммерческую продажу Украине восьми гаубиц Zuzana 2.

Министр обороны Ярослав Надь оценил, что благодаря этому контракту Konstrukta получит заказ, дающий возможности для дальнейшего роста компании. Он считает это большим успехом для словацкой оборонной промышленности.

Напомним, недавно Украина подписала со Словакией контракт на получение восьми гаубиц Zuzana2. В соглашении приняли участие министр обороны Украины Алексей Резников и представители словацкого Минобороны.

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