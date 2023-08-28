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Словакия отказалась от российского ядерного топлива

28 августа, 2023 понедельник
14:45
Мир

Словакия отказалась от использования российского ядерного топлива для своих атомных электростанций. В то же время страна решила заменить его топливом от американской компании Westinghouse

Об этом пишет Euractiv.

Отмечается, что почти 60% энергии, производимой Словакией, поступает от атомных электростанций, в свою очередь получающих исключительно российское ядерное топливо.

Однако после заключения соглашения об обеспечении "единственной западной альтернативы" для поставки энергетических ресурсов между Словацкими электростанциями и швейцарским филиалом американской компании Westinghouse, Словакия сможет отказаться от ядерного топлива из РФ.

Директор электрической коммунальной компании Словацкие электростанции Бранислав Стричек отметил, что обеспечение другого поставщика ядерного топлива для электростанций является важным шагом к укреплению энергетической безопасности его страны.

"Атомные электростанции являются важной опорой в энергетическом балансе нашей страны, поэтому я считаю крайне важным обеспечить диверсификацию поставок ядерного топлива для их стабильной работы", – добавил он.

Сначала топливо должно пройти процесс одобрения специально для использования в словацких ядерных реакторах. В случае получения положительных результатов ядерное топливо из альтернативной страны поступит в Словакию в течение года.

Соглашение согласовывается с целью ЕС прекратить свою зависимость от российских энергоносителей. Хотя большинство санкций ЕС направлено на ископаемое топливо, Словакия оказалась зависимой от государства-агрессора в ядерном секторе.

Словацкие электростанции стремятся привлечь как минимум одного дополнительного поставщика энергетического топлива. Так, в мае компания подписала меморандум о сотрудничестве с французской компанией Framatom, указывая на другой потенциальный источник, говорится в материале.

Euractiv также сообщает, что Westinghouse – американская компания, но контракт со Словакией был подписан с ее шведским филиалом.

"Мы очень рады внести вклад в диверсификацию топлива Словакии и укрепить наше давнее партнерство с компанией Slovenské elektrárne. Мы предлагаем единственное полностью западное альтернативное топливо для этого типа реакторов и продолжаем поддерживать действующий флот Словакии, используя наш шведский производственный след", - сказал президент отдела ядерного топлива Westinghouse Тарик Чохо.

  • Накануне министр энергетики Великобритании Грант Шаппс во время визита в Киев объявил , что страна предоставит Украине 245 миллионов долларов для закупки ядерного топлива у производителей, в том числе британских.
Россия
Словакия
атомная энергетика
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