Словакия не исключает возможности передачи Украине истребителей и танков

Об этом сообщает общественный вещатель Чехии Česká televízия.

Словацкий премьер заявил о возможности получения Украиной танков.

"Но я не хочу об этом говорить в деталях, потому что Украина тоже просила нас не уточнять эту технику", - сказал Гегер.

Премьер-министр Чехии Петер Фиала пообещал, что Чехия будет защищать воздушное пространство Словакии.

Отмечается, что и Гегер, и Фиала отметили, что все были удивлены тем, насколько эффективно и как долго Украина смогла защищаться от вторжения со стороны соседней страны, армия которой на бумаге должна была быть гораздо сильнее.

"У нас есть все предпосылки верить, что Украина выиграет эту войну", - подчеркнул словацкий премьер.

Петер Фиала отметил, что при необходимости Чехия готова участвовать в подготовке украинских военных.

21 июня СМИ отметили , что Германия и Словакия не могут согласовать поставки оружия Украине. Словакия планировала передать Украине 30 танков Т-72. Однако немцы, которые должны были передать Братиславе танки Leopard, предложили взамен слишком мало.

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