Словакия настаивает на создании особой процедуры для присоединения Украины к ЕС

Об этом он сказал в воскресенье, 28 февраля, в интервью POLITICO .



По мнению премьера Словакии, необходимо создать новый тип на пути к членству в ЕС, особенно для Киева.



"В четверг утром мы очнулись в новом мире", - подчеркнул Гегер. Европа, по словам словацкого лидера, должна дать Киеву "сигнал".



"Они борются за себя, они борются за нас – они борются за свободу", – сказал Гегер об украинце. "Мы должны осознать, что они защищают нашу систему, наши ценности, и мы должны быть вместе с ними. Поэтому нет времени сомневаться по этому поводу", - подчеркнул он.



Премьер-министр Словакии настаивает, что когда речь идет об Украине, следует принять новый подход к европейской интеграции. По его словам, должен быть "совершенно новый путь" для страны, которая прошла через войну и хочет быть частью Европы.



Гегер добавил, что этот подход может также включать помощь в восстановлении Украины.



"Мы должны помочь им встать на ноги, и мы должны придумать новые инструменты", – сказал он, выдвигая идею фонда восстановления Украины.



Указывая на то, что Россия нацеливается на украинскую инфраструктуру во время своего вторжения, Гегер отметил, что "необходимо будет много инвестиций, чтобы привести страну в форму, в которой они были неделю назад". В то же время словацкий лидер заявил, что его страна открыта для обсуждения дальнейших санкций против России.



"Мы должны быть открыты, чтобы говорить обо всем, что остановит Путина", - сказал он.



Отмечается, что в выходные Словакия одобрила новую помощь Украине, в частности, боеприпасы. Эдуард Гегер предложил Братиславу как возможное место проведения мирных переговоров.



"Прямым приоритетом является мир в Украине", - сказал премьер Словакии.

Напомним, 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз должен включить в свой состав Украину и подтвердить таким образом поддержку страны.