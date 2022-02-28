Словакия настаивает на создании особой процедуры для присоединения Украины к ЕС
Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер заявил, что Европа сейчас действует в новой парадигме, когда Украине следует предложить "особый путь" к интеграции в ЕС.
Об этом он сказал в воскресенье, 28 февраля, в интервью POLITICO .
По мнению премьера Словакии, необходимо создать новый тип на пути к членству в ЕС, особенно для Киева.
"В четверг утром мы очнулись в новом мире", - подчеркнул Гегер. Европа, по словам словацкого лидера, должна дать Киеву "сигнал".
"Они борются за себя, они борются за нас – они борются за свободу", – сказал Гегер об украинце. "Мы должны осознать, что они защищают нашу систему, наши ценности, и мы должны быть вместе с ними. Поэтому нет времени сомневаться по этому поводу", - подчеркнул он.
Премьер-министр Словакии настаивает, что когда речь идет об Украине, следует принять новый подход к европейской интеграции. По его словам, должен быть "совершенно новый путь" для страны, которая прошла через войну и хочет быть частью Европы.
Гегер добавил, что этот подход может также включать помощь в восстановлении Украины.
"Мы должны помочь им встать на ноги, и мы должны придумать новые инструменты", – сказал он, выдвигая идею фонда восстановления Украины.
Указывая на то, что Россия нацеливается на украинскую инфраструктуру во время своего вторжения, Гегер отметил, что "необходимо будет много инвестиций, чтобы привести страну в форму, в которой они были неделю назад". В то же время словацкий лидер заявил, что его страна открыта для обсуждения дальнейших санкций против России.
"Мы должны быть открыты, чтобы говорить обо всем, что остановит Путина", - сказал он.
Отмечается, что в выходные Словакия одобрила новую помощь Украине, в частности, боеприпасы. Эдуард Гегер предложил Братиславу как возможное место проведения мирных переговоров.
"Прямым приоритетом является мир в Украине", - сказал премьер Словакии.
- Напомним, 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз должен включить в свой состав Украину и подтвердить таким образом поддержку страны.
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