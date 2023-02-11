Об этом проинформировали журналисты .sk со ссылкой на заявление исполняющего обязанности премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера.

Словакия начнет переговоры о предоставлении Украине истребителей МиГ-29 на внутриполитическом уровне, а также с Европейской Комиссией и Украиной.

Эдуард Хегер подчеркнул, что именно МиГ-29 – сняты с вооружения, и Словакия не может их использовать: "Именно эти списанные МиГи могут спасти невинные жизни в Украине".

Премьер подчеркнул, что Евросоюз может возместить Словакии средства за боевые самолеты: "Каждая помощь, которую мы оказываем таким образом, оплачивается из Европейского инструмента мира".

В частности, он сообщил, что Словакия может даже изменить конституцию или принять соответствующий закон для помощи Украине: нынешний кабмин страны назначен временно и имеет ограниченные полномочия.