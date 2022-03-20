Словакия начала развертывать системы ПВО Patriot
В Словацкую Республику прибыли первые подразделения, которые будут развертывать системы противовоздушной обороны Patriot
Об этом сообщил глава минобороны страны Ярослав Надь, пишет "Европейская правда".
"Я рад подтвердить, что в Словацкую Республику постепенно прибывают первые подразделения, отвечающие за развертывание системы ПВО Patriot. Процесс продолжится в ближайшие дни", - заявил министр.
Глава словацкого минобороны также указал, что расположен новый элемент защиты будет на военно-воздушной базе "Слиач", находящейся в центральной части страны.
"Мы очень благодарим Германию и Нидерланды за их действительно ответственное союзническое решение принять нашу просьбу о существенном усилении обороны Словацкой Республики", - отметил министр.
По словам Министра, новое вооружение не заменит старые системы С-300, а станут новым элементом защиты воздушного пространства республики. Впрочем, Словакия собирается в перспективе С-300 другой системой, которая была бы полностью синхронизирована с системами союзников.
- Напомним, Словакия предварительно согласилась передать Украине одну систему С-300 при условии получения от НАТО замены для защиты воздушного пространства.
- Германия и Нидерланды заявили , что пошлют системы Patriot в Словакию.
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