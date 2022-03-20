Словакия начала развертывать системы ПВО Patriot

Об этом сообщил глава минобороны страны Ярослав Надь, пишет "Европейская правда".

"Я рад подтвердить, что в Словацкую Республику постепенно прибывают первые подразделения, отвечающие за развертывание системы ПВО Patriot. Процесс продолжится в ближайшие дни", - заявил министр.



Глава словацкого минобороны также указал, что расположен новый элемент защиты будет на военно-воздушной базе "Слиач", находящейся в центральной части страны.







"Мы очень благодарим Германию и Нидерланды за их действительно ответственное союзническое решение принять нашу просьбу о существенном усилении обороны Словацкой Республики", - отметил министр.



По словам Министра, новое вооружение не заменит старые системы С-300, а станут новым элементом защиты воздушного пространства республики. Впрочем, Словакия собирается в перспективе С-300 другой системой, которая была бы полностью синхронизирована с системами союзников.