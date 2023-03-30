Словакия стала первой страной, которая передала Украине боевые самолеты, а прежде активно помогала Украине в разных сферах. И хотя Украине активно помогает Польша, сохранение Словакии как ведущего союзника является для Украины вопросом наивысшего веса. Причиной является роль Закарпатья как фактически единственного безопасного региона Украины, а значит — важного гуманитарного узла. У соседней Венгрии пророссийские позиции, у Румынии свои интересы и расположена она на периферии ЕС и НАТО, а вот Словакия — идеальный мост на пути Украины к евроинтеграции и единственный сосед Украины, принадлежащий к монетарному союзу ЕС — Еврозоне.

Следует, однако, помнить, что сильная военная поддержка Украины со словацкой стороны может закончиться. Уже почти год продолжается в Словакии политический кризис, в результате которого летом 2022 года развалилась властная коалиция четырех партий и с сентября Словакией правит правительство в отставке. На самом деле, проукраински настроенный Эдуард Гегер не является премьером, а лишь лицом, которому президент Зузана Чапутова временно доверила обязанности премьера. Так же с министрами, все они и. о. министра. На 30 сентября 2023 г. запланированы досрочные парламентские выборы. Рейтинги указывают, что новое правительство могут сформировать относительно пророссийские партии, критикующие сейчас временное правительство Гегера за поставку Украине самолетов и оружия: "Смерь" бывшего премьера Роберта Фицо, "Глас" Петера Пеллегрини и неофашисты из партии "Республика".

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Рейтинги указывают, что новое правительство могут сформировать относительно пророссийские партии, критикующие ныне временное правительство Гегера за поставку Украине самолетов и оружия

Пророссийские настроения части словацкого общества — это тема отдельного разговора, и мы к этому еще вернемся. К счастью, не все так однозначно. Опыт первых месяцев полномасштабной войны показал, что очень большую солидарность с украинскими беженцами проявили те же словаки, которые одновременно писали пророссийские посты в Фейсбуке. Те же русофильские словаки, которые голосуют на "Смер" и "Глас", принимали украинцев под свою крышу и ездили с гуманитарной помощью на украинскую границу. Словаки по разным причинам (прежде всего историческим) очень легко принимают российскую пропаганду относительно всеславянского сообщества под российским руководством и сдержанно относятся к Украине, которая для них совершенно неизвестна. Однако они совсем другие, когда сами встретят украинца или едут в Закарпатье и увидят, что даже в условиях войны это нормальный, симпатичный европейский регион.

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У Роберта Фицо не без причины есть имидж пророссийского политика. Однако когда был премьером, относился к сотрудничеству с Киевом прагматично. Во многих вопросах (например, пункты пропуска, реверсные поставки газа) сотрудничество со Словакией Фицо было лучше, чем с проукраинской Польшей

Также может быть в политике. У Роберта Фицо не без причины есть имидж пророссийского политика. Однако когда был премьером, относился к сотрудничеству с Киевом прагматично. Во многих вопросах (например, пункты пропуска, реверсная поставка газа) сотрудничество со Словакией Фицо было лучше, чем с проукраинской Польшей.

Также еще не факт, что упомянутые партии победят. Словаки уже неоднократно показали, что окончательный результат выборов был иным (более прозападным), чем это казалось еще на день до голосования.

Однако словацкие выборы будут одними из важнейших для Украины и от их результата зависит многое. Следует убедить обычных словаков в том, что Украина — это интересная и близкая Словакии страна, которую следует поддержать.

Специально для Еспресо

Об авторе. Якуб Логинов, журналист из Братиславы

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