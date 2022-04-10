Словакия может продать Украине гаубицы Zuzana, - министр обороны
Словакия может продать Украине часть своих самоходных гаубиц Zuzana
Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Над, сообщает Reuters .
"Я могу подтвердить, что мы ведем переговоры (о продаже гаубиц, - ред.)", - сказал Над во время теледебатов. Дальнейших подробностей он не сообщил.
Гаубица Zuzana 2 является модернизированной версией более старой модели, использует патроны размером 155 мм и имеет эффективную дальность действия от 40 до 50 км в зависимости от типа боеприпасов.
- 8 апреля Словакия обеспечила Украину системой противовоздушной обороны С-300 . Вместо передаваемых Киеву систем ПВО страна получила от США ракетный комплекс Patriot .
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