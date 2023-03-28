Об этом сказал министр обороны Словакии Ярослав Надь на конференции в Братиславе, передает Bloomberg.

"Словакия уже инвестирует в расширение мощностей, что должно увеличить годовой выпуск до 100 тысяч снарядов. Цифры в 150 тысяч можно достичь при дополнительной поддержке ЕС", - говорится в сообщении.

Еврокомиссар по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретон заявил , что страны ЕС уже накопили боеприпасы на своих складах, и пора отдать их Украине. Речь идет, в том числе, и о снарядах 155-мм.

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