Словакия изготовит для Украины 16 самоходных гаубиц Zuzana 2

Об этом 7 июля сообщает Офис президента.

"Я благодарен за оборонную поддержку, за все эти месяцы, в том числе и за поддержку сейчас. Накануне был подписан контракт о производстве 16 самоходных гаубиц Zuzana 2", - заявил Зеленский.

Кроме того Зеленский поблагодарил страну и граждан Словакию за поддержку Украины в войне с Россией.

Он также заявил, что успешно провел личную встречу с Зузаной Чапутовой, а также встретился на уровне делегаций.