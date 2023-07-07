Словакия изготовит для Украины 16 самоходных гаубиц Zuzana 2
Украина и Словакия подписали контракт о производстве 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana 2
Об этом 7 июля сообщает Офис президента.
"Я благодарен за оборонную поддержку, за все эти месяцы, в том числе и за поддержку сейчас. Накануне был подписан контракт о производстве 16 самоходных гаубиц Zuzana 2", - заявил Зеленский.
Кроме того Зеленский поблагодарил страну и граждан Словакию за поддержку Украины в войне с Россией.
Он также заявил, что успешно провел личную встречу с Зузаной Чапутовой, а также встретился на уровне делегаций.
- Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 7 июля, прибыл после Чехии в Словакию, где встретился с президентом Зузаной Чапутовой.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.42
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное