Словакия и Чехия согласны поставить Украине их танки Leopard 2, - FAZ

Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ссылаясь на информацию по дипломатическим кругам, в FAZ отмечают: Словакия и Чехия поддерживают идею поставки Украине танков Leopard 2 немецкого производства.

"В рамках "кольцевого обмена" Германия согласилась заменить их отремонтированными Leopard 2A4 в меньшем количестве, то есть не новейшими версиями. Первые из этих танков были доставлены в Прагу и Братиславу в декабре, также уже началось обучение экипажей", - добавили в газете.

Напомним, Польша намерена передать танки Leopard 2 Украине, несмотря на то, каким будет решение Берлина как страны-производителя этой техники. Впоследствии сообщалось, что правительство ФРГ не отрицает, чтобы Варшава направила Leopard Украине.

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Германии Борис Писториус накануне заседания "Рамштайна" провели переговоры по передаче Украине танков Leopard.

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