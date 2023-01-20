Словакия и Чехия согласны поставить Украине их танки Leopard 2, - FAZ
По информации FAZ, Чехия и Словакия должны были получить от Германии танки Leopard 2, однако на встрече в Рамштайне могли предложить доставить технику в Украину
Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ссылаясь на информацию по дипломатическим кругам, в FAZ отмечают: Словакия и Чехия поддерживают идею поставки Украине танков Leopard 2 немецкого производства.
"В рамках "кольцевого обмена" Германия согласилась заменить их отремонтированными Leopard 2A4 в меньшем количестве, то есть не новейшими версиями. Первые из этих танков были доставлены в Прагу и Братиславу в декабре, также уже началось обучение экипажей", - добавили в газете.
- Напомним, Польша намерена передать танки Leopard 2 Украине, несмотря на то, каким будет решение Берлина как страны-производителя этой техники. Впоследствии сообщалось, что правительство ФРГ не отрицает, чтобы Варшава направила Leopard Украине.
- Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Германии Борис Писториус накануне заседания "Рамштайна" провели переговоры по передаче Украине танков Leopard.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 42.14Продажа 43.11
- Актуальное
- Важное