Об этом сообщает Sky News, цитируя министра обороны Словакии Ярослава Надя во время пресс-конференции с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом в Братиславе

Словакия открыта для переговоров по передаче Украине своего флота из 11 истребителей МиГ-29. Страна перестанет эксплуатировать их с конца августа и рассчитывает, что с начала сентября польские и чешские самолеты закроют небо Словакии.

По мнению Надя, его страна недостаточно велика, чтобы иметь возможность в одностороннем порядке передать военные самолеты, которыми могут пользоваться украинские пилоты, поэтому требуются союзники, чтобы предложить замену другими самолетами или деньгами. Он сказал, что каждое МиГ-29 стоит около 35 млн евро.

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Министр подчеркнул, что его страна не может просто так отдать самолеты: "Мы открыты для обсуждения передачи этих МиГ-29 Украине, но, безусловно, это потребует, я бы сказал, более широкого обсуждения с учетом финансовых аспектов и всех других аспектов поставки, поэтому решение еще не принято".

"Сразу, когда мы их приземлим, и чехи и поляки возьмут на себя охрану воздушного пространства, мы сможем обсудить будущее МиГ-29", – сказал глава минобороны Словакии.

В июне Словакия передала ВСУ пять вертолетов и боеприпасы для "градов".

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