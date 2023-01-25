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Словакия готова передать Украине МиГ-29 и учить пилотов летать на американских F-16

25 января, 2023 среда
22:04
война с Россией

Словакия в очередной раз подтвердила готовность предоставить Украине неиспользуемые самолеты МиГ-29, а также обеспечить обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Одесса заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"С 1 октября Словакия уже не использует МиГ-29. Мы готовы передать эти самолеты Украине, чтобы она могла защищаться и не собираемся их передавать кому-то другому. Сейчас вопрос передачи этих самолетов рассматривает правительство Словакии", – сказал он.

Надь добавил, что ВВС Словакии готовы учить украинских пилотов летать на американских истребителях F-16, однако пока они не поступили из США.

"Мы охотно обеспечим это обучение, однако сейчас для нас приоритет передать Украине МиГ-29", – добавил Ярослав Надь.

МиГ-29 (кодовое имя НАТО: Fulcrum) – многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Являлся основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР в течение 80-х годов XX ст. В настоящее время находится на вооружении многих стран мира, в том числе Украины.

  • 12 декабря стало известно, что Словакия планирует отправить в Украину МиГ-29.
  • В Воздушных силах ВСУ, комментируя заявление Словакии о вероятной передаче истребителей МиГ-29, отметили, что "любое вооружение будет полезно", однако Украине очень нужны современные самолеты

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