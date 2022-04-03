Словакия допускает оплату за российский газ в рублях
Министр экономики Словакии Рихард Сулик выразил готовность страны платить за поставки российского газа в рублях по требованию РФ
Об этом пишет actuality со ссылкой на заявление министра в эфире телеканала RTVS.
"Чтобы не отказываться от газа, мы будем платить российской валютой, если не договоримся о другом", – сказал словацкий министр экономики Рихард Сулик.
Словакия работает над диверсификацией поставок энергоресурсов, но, поскольку не может сейчас отказаться от российского газа, допускает оплату за него в рублях, пояснил он.
Он отметил, что такая позиция крайне прагматична и может вызвать критику других членов Кабинета министров.
- Напомним, 31 марта Президент РФ Владимир Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами" за рубли. Предварительно в ЕС заявили, что будут платить только в валюте, поскольку это предусмотрено в контрактах.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не собирается соглашаться с требованием России платить за газ в рублях.
- Германия никоим образом не намерена поддаваться на газовый шантаж Путина
- ЕС готов ужесточить новый пакет санкций в случае продолжения рублевого газового шантажа России.
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