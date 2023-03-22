Об этом сообщила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен во время брифинга в Медиацентре – Украина.

"Этот процесс обслуживания, особенно Panzerhaubitze, в Словакии долго длился, но вчера был подписан в конце концов документ, что сейчас эти Panzerhaubitze идут прямо в Словакию, то есть не так далеко,"- заявила посол.

По словам Фельдгузен, ФРГ всегда настаивает на том, чтобы вместе с танками и другим оружием производилось не только обучение, но и поставки запчастей и обслуживание.