Словакия будет ремонтировать немецкую технику для Украины, - посол
Германия договорилась о ремонте гаубиц Panzerhaubitze 2000 для Украины в Словакии
Об этом сообщила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен во время брифинга в Медиацентре – Украина.
"Этот процесс обслуживания, особенно Panzerhaubitze, в Словакии долго длился, но вчера был подписан в конце концов документ, что сейчас эти Panzerhaubitze идут прямо в Словакию, то есть не так далеко,"- заявила посол.
По словам Фельдгузен, ФРГ всегда настаивает на том, чтобы вместе с танками и другим оружием производилось не только обучение, но и поставки запчастей и обслуживание.
- В начале марта стало известно, что Германия увеличит производство боеприпасов и мощности по ремонту техники для поддержки Украины. По словам канцлера Шольца, страна создала ремонтные мощности для вооружения, используемого в войне, в местах за пределами Украины.
- Посол Германии Анка Фельдгузен заявила, что ФРГ является одним из крупнейших в ЕС поставщиков оружия Украине и пытается предоставлять все необходимое. По ее словам, такая политика Германии достаточно новая для страны.
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