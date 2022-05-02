Словакия будет просить исключение из эмбарго ЕС на российскую нефть, - министр экономики

Об этом заявил министр экономики Словакии Рихард Сулик после министерской встречи ЕС в Брюсселе, пишет ЕП .

Страна на 100% зависит от российской нефти.

"Для нас это очень важный момент. Мы не можем так быстро адаптироваться к переработке более легкой нефти. Тяжелая российская нефть перерабатывается в "Словнефть". Подготовка всей замены займет несколько лет, поэтому я буду настаивать на исключении", - сказал Сулик.

Министр промышленности Чехии Йозеф Сикела сказал, что эта тема не была предметом переговоров в Брюсселе и исключений не обсуждали.

"Чешская сторона выступает за позицию совместных действий всего ЕС по соглашению об эмбарго, безопасности поставок, а также справедливого распределения этой поставки", - сказал Сикелла.