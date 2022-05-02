Словакия будет просить исключение из эмбарго ЕС на российскую нефть, - министр экономики
Словакия будет настаивать на освобождении от эмбарго на закупку российской нефти из-за полной зависимости
Об этом заявил министр экономики Словакии Рихард Сулик после министерской встречи ЕС в Брюсселе, пишет ЕП .
Страна на 100% зависит от российской нефти.
"Для нас это очень важный момент. Мы не можем так быстро адаптироваться к переработке более легкой нефти. Тяжелая российская нефть перерабатывается в "Словнефть". Подготовка всей замены займет несколько лет, поэтому я буду настаивать на исключении", - сказал Сулик.
Министр промышленности Чехии Йозеф Сикела сказал, что эта тема не была предметом переговоров в Брюсселе и исключений не обсуждали.
"Чешская сторона выступает за позицию совместных действий всего ЕС по соглашению об эмбарго, безопасности поставок, а также справедливого распределения этой поставки", - сказал Сикелла.
- 11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрен эмбарго на поставку нефти.
- Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что ЕС в отношении российской нефти рассматривает "умные санкции", которые могли бы сначала включать тарифы, а не полное эмбарго.
- Министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что страна готова прекратить покупку российской нефти .
- Впоследствии издание ZDF отметило, что после решения Германии, Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на нефтяное эмбарго против РФ.
- Советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила, что шантаж Венгрии правом вето относительно эмбарго на российскую нефть направлен на Евросоюз, а не на Украину.
- А министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что государство поддержит эмбарго для российской нефти.
- Позже представитель венгерского правительства Золтан Ковач опроверг данные СМИ по поводу того, что Венгрия отказалась от своего вето на введение нефтяного эмбарго для РФ.
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