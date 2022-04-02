Словакия будет помогать провайдерам, планирующим транслировать украинские каналы
Совет по речи и ретрансляции будет оказывать помощь и консультации провайдерам, которые намерены транслировать украинские программы
Об этом со ссылкой на главу словацкого регулятора Марту Даниелову сообщает Нацсовет .
"Совет по вещанию и ретрансляции Словацкой Республики начинает оказание помощи и консультаций всем провайдерам медиауслуг, которые могут и желают включить украинские программы в свои услуги", - говорится в заявлении.
Кроме того, Совет по вещанию и ретрансляции Словакии направил информацию о телеканале RADA TV в кабельные и IPTV/OTT-провайдеры страны.
"Мы снова предлагаем свою помощь, если они примут положительные решения по включению канала в свое предложение", - подчеркнула Марта Даниелова.
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