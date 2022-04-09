Словакия будет настаивать, чтобы Украина стала кандидатом на членство в ЕС как можно скорее, - премьер
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что страна поддерживает скорейшее вступление Украины в Евросоюз
Об этом сообщает издание topky.sk.
По словам премьера, Словакия будет настойчиво делать все для того, чтобы Украина как можно скорее получила статус кандидата и стала членом ЕС.
Хегер добавил, что правительство предложило свою команду реформаторов.
"Словакия готова помочь Украине с ремонтом военной техники, а также с экспортом пшеницы по железной дороге", - сказал он.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля.
- 1 марта Евросоюз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.
- 21 марта еврокомиссар по расширению и соседству Оливер Варгеи сообщил, что Еврокомиссия уже начала работать над предоставлением заключения на основании заявки на членство Украины.
- 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что заявку Украины на вступление в Евросоюз хотят представить Совету ЕС летом 2022 года.
- Украина получила опросник о членстве в ЕС и ожидает получения статуса кандидата уже в июне.
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