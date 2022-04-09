Словакия будет настаивать, чтобы Украина стала кандидатом на членство в ЕС как можно скорее, - премьер

Об этом сообщает издание topky.sk.

По словам премьера, Словакия будет настойчиво делать все для того, чтобы Украина как можно скорее получила статус кандидата и стала членом ЕС.



Хегер добавил, что правительство предложило свою команду реформаторов.



"Словакия готова помочь Украине с ремонтом военной техники, а также с экспортом пшеницы по железной дороге", - сказал он.