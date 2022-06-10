Об этом в пятницу заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает ЕП со ссылкой на TASR .

"Мы уже подготовили вещи для ремонта и модернизации нескольких десятков единиц техники для Украины", – сказал Надь на заводе.

Глава Минобороны отметил, что ремонт и модернизация техники предусмотрены контрактом, составленным с учетом пожеланий Украины.