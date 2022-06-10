Словакия будет модернизировать военную технику для ВСУ, - министр обороны
На ремонтном заводе в городе Молдавия над Бодвоу (Словакия) будет осуществляться не только ремонт, но и модернизация украинской военной техники
Об этом в пятницу заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает ЕП со ссылкой на TASR .
"Мы уже подготовили вещи для ремонта и модернизации нескольких десятков единиц техники для Украины", – сказал Надь на заводе.
Глава Минобороны отметил, что ремонт и модернизация техники предусмотрены контрактом, составленным с учетом пожеланий Украины.
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