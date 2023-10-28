Словакия будет корректировать соглашение об оборонном сотрудничестве со США

Об этом сообщает Aktuality.

Вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк после переговоров с американским послом в Словакии Гаутамом Рана заявил, что Словакия не будет отправлять в Украину новые партии боеприпасов со своих складов.

"Мы провели широкую дискуссию с американским послом Раной о вызовах безопасности и вопросах, представляющих общий интерес для обоих государств. Встреча показала нам, что мы уважаем мнения друг друга и можем без предубеждения выслушать и рассмотреть требования другой стороны. Мы благодарны за конструктивный разговор и сотрудничество, но только взаимовыгодное", – отметил Калиняк.

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На встрече он сказал, что правительство Словакии ценит хорошие отношения с западными партнерами, но нынешнее правительство не похоже на "предыдущие рабские правительства".

"Среди крупнейших провалов, к сожалению, сформулировано соглашение об оборонном сотрудничестве и наказуемое распределение военного оборудования и боеприпасов, которые абсолютно необходимы для Словакии", - прокомментировал министр обороны.

Калиняк считает, что для такого государства, как Словакия, важны хорошие отношения с партнерами, членство в международных организациях и обязательства перед ними. Он добавил, что эффективное сотрудничество не только обеспечивает обороноспособность Словакии, но и открывает новые возможности экономического роста.