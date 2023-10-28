Словакия будет корректировать соглашение об оборонном сотрудничестве со США
Министр обороны Словакии от пророссийской партии "Смер" Роберт Калиняк заявил, что соглашение об оборонном сотрудничестве со США придется корректировать
Об этом сообщает Aktuality.
Вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк после переговоров с американским послом в Словакии Гаутамом Рана заявил, что Словакия не будет отправлять в Украину новые партии боеприпасов со своих складов.
"Мы провели широкую дискуссию с американским послом Раной о вызовах безопасности и вопросах, представляющих общий интерес для обоих государств. Встреча показала нам, что мы уважаем мнения друг друга и можем без предубеждения выслушать и рассмотреть требования другой стороны. Мы благодарны за конструктивный разговор и сотрудничество, но только взаимовыгодное", – отметил Калиняк.
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На встрече он сказал, что правительство Словакии ценит хорошие отношения с западными партнерами, но нынешнее правительство не похоже на "предыдущие рабские правительства".
"Среди крупнейших провалов, к сожалению, сформулировано соглашение об оборонном сотрудничестве и наказуемое распределение военного оборудования и боеприпасов, которые абсолютно необходимы для Словакии", - прокомментировал министр обороны.
Калиняк считает, что для такого государства, как Словакия, важны хорошие отношения с партнерами, членство в международных организациях и обязательства перед ними. Он добавил, что эффективное сотрудничество не только обеспечивает обороноспособность Словакии, но и открывает новые возможности экономического роста.
- По результатам прошедших 30 сентября парламентских выборов в Словакии победила возглавляемая Фицо пророссийская партия "Смер" и сформировала коалицию с левоцентристской партией HLAS и националистической SNS.
- На саммите лидеров ЕС представители стран постараются убедить премьер-министров Венгрии и Словакии обновить бюджет для поддержки Украины в 2024 году.
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