Молодые словаки, живущие в Кракове, устроили протест против организации антиукраинской акции в здании Общества словаков в Польше в центре города.

Антиукраинскую лекцию на тему "Волынской резни" там устроила скандальная пророссийская организация "Малопольский бунт", крупнейшим "успехом" которой было блокирование ежедневных антипутинских демонстраций под памятником Адаму Мицкевичу, организованных молодыми украинцами.

В доме Общества словаков выступал также Яцек Медлар — бывший католический священник, лишенный сана за полные ненависти в адрес евреев и украинцев проповеди. За это у него также был судебный приговор. Это дело в очередной раз показало глубокий раскол словацкого общества (также за рубежом), в котором бушуют пророссийские и проукраинские настроения.

На организацию скандального происшествия обратил внимание Милослав Славик, словацкий иммигрант и блогер, ведущий в фейсбуке словацкоязычную страницу "Жизнь в Польше" (Život v Polsku). Он случайно получил листовку об этом событии и заметил, что акция состоится под адресом, тождественным с адресом дома, полностью принадлежащего Обществу словаков в Польше.

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Общество словаков отмежевалось от акции, а его секретарь Людомир Молиторив ответил, что с акцией не имел ничего общего и в тот день был с сотрудниками в Детве в Словакии. Мол, они только сдали помещение в аренду, не зная кому. В то же время господин Молиторив не осудил акции и не провозгласил ничего типа, что его обманули, что если бы знал, то не сдавал бы им помещение и т.д.

Группу протестующих поддержала Магда Вашариова, бывший посол Словакии в Польше при прозападном премьере-реформаторе Микулаше Дзуринде, который внедрил Словакию в ЕС. Вашариова уже раньше была в конфликте с Обществом словаков в Польше, обвиняемом в пророссийских и антизападных настроениях.

Действительно, политические симпатии руководства Общества скорее близки Словацкой национальной партии (SNS), которая не является сторонниками ЕС, США, НАТО и Украины и склонны симпатизировать России. Сам Людомир Молиторис отрицает это.

В этой ситуации нельзя исключить провокации со стороны российских спецслужб, которые могли использовать и без того высокую склонность Общества словаков в Польше к пророссийским, антизападным, консервативным силам. Это частая ситуация в самой Словакии, где, подобно Сербии и Болгарии, есть определенные исторические и культурные предпосылки для славянофильства, переходящего в русофильство. Об этом историческом контексте напишу отдельно.

Но важно эту ситуацию тщательно осветить. Не помешала бы реакция украинской дипломатии и, возможно, и соответствующих служб.

Специально для Еспресо

Об авторе. Якуб Логинов, журналист из Братиславы

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