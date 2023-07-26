Slots City Foundation начинает новый проект – бесплатный ремонт дронов для военных совместно с благотворительным фондом VOL
С июля 2023 БО "Slots City Foundation" в партнерстве с благотворительным фондом VOL начали новый проект, направленный на усиление технологического преимущества Сил обороны Украины - "Ремонт и настройка дронов гражданского назначения". В настоящее время это дроны DJI Mavic 3 и DJI Matrice разных модификаций. Для военных все услуги бесплатны
“Ремонт дронов сегодня дешевле закупок новых БПЛА для фронта, но не менее эффективен для сохранения жизней наших защитников. Мы уже более года закупаем новые дроны по обращениям отдельных бригад и спонсируем бесплатное обучение военных по управлению БПЛА, поэтому этим проектом расширяем это направление работы Фонда», – говорит Артем Стогний, директор БО "Slot City Foundation".
Партнером проекта выступает Вектор-оптическая лаборатория, специализирующаяся на ремонте тепловизионных и ночных приборов для сил обороны Украины. “Этот проект родился из необходимости. Не секрет, что военные адаптируют и используют любые доступные им дроны. И не смотря на стоимость дронов DJI, они давно стали расходным материалом в нашей борьбе. Наша цель – сократить эти расходы для военных и увеличить количество исправных дронов на фронте. Чтобы победить в войне, мы должны быть в 3-4 раза эффективнее врага, что всегда будет означать для нас разумное использование всех имеющихся ресурсов», — рассказал основатель VOL Игорь Федирко.
Ремонт дорогостоящих приборов является эффективным способом использования финансового ресурса на материально-техническое обеспечение армии. Средняя стоимость новых DJI Mavic 3 составляет $2500–2700, цены на DJI Matrice стартуют от $5000 и доходят до $25000 в зависимости от комплектации.
На старте проекта планируется модульный и специализированный ремонт, а также некоторый спектр настроек, которые помогут в использовании. Главный принцип – максимально быстро прорабатывать обращения и постепенно расширять перечень услуг и моделей.
Slots City Foundation – это благотворительный фонд игрового бренда Slots City, который одним из первых на украинском рынке азартных развлечений начал передавать часть своих средств на благотворительность. Кроме программы закупки дронов и обучения военных, Фонд обеспечивает военных автомобилями, военной техникой и снаряжением, а также помогает переселенцам. С начала полномасштабного вторжения Slots City Foundation передал на помощь армии более 50 млн. грн.
"Вектор"-оптическая лаборатория (VOL) - существует с 2015 года и специализируется на ремонте оптико-электронных приборов. За 7,5 лет работы восстановлено более 8000 приборов общей стоимостью 19,5 млн. EUR.
Оставить заявку можно по номеру менеджера VOL в Signal WhatsApp +380679459297.
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