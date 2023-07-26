“Ремонт дронов сегодня дешевле закупок новых БПЛА для фронта, но не менее эффективен для сохранения жизней наших защитников. Мы уже более года закупаем новые дроны по обращениям отдельных бригад и спонсируем бесплатное обучение военных по управлению БПЛА, поэтому этим проектом расширяем это направление работы Фонда», – говорит Артем Стогний, директор БО "Slot City Foundation".

Партнером проекта выступает Вектор-оптическая лаборатория, специализирующаяся на ремонте тепловизионных и ночных приборов для сил обороны Украины. “Этот проект родился из необходимости. Не секрет, что военные адаптируют и используют любые доступные им дроны. И не смотря на стоимость дронов DJI, они давно стали расходным материалом в нашей борьбе. Наша цель – сократить эти расходы для военных и увеличить количество исправных дронов на фронте. Чтобы победить в войне, мы должны быть в 3-4 раза эффективнее врага, что всегда будет означать для нас разумное использование всех имеющихся ресурсов», — рассказал основатель VOL Игорь Федирко.

Ремонт дорогостоящих приборов является эффективным способом использования финансового ресурса на материально-техническое обеспечение армии. Средняя стоимость новых DJI Mavic 3 составляет $2500–2700, цены на DJI Matrice стартуют от $5000 и доходят до $25000 в зависимости от комплектации.

На старте проекта планируется модульный и специализированный ремонт, а также некоторый спектр настроек, которые помогут в использовании. Главный принцип – максимально быстро прорабатывать обращения и постепенно расширять перечень услуг и моделей.

Slots City Foundation – это благотворительный фонд игрового бренда Slots City, который одним из первых на украинском рынке азартных развлечений начал передавать часть своих средств на благотворительность. Кроме программы закупки дронов и обучения военных, Фонд обеспечивает военных автомобилями, военной техникой и снаряжением, а также помогает переселенцам. С начала полномасштабного вторжения Slots City Foundation передал на помощь армии более 50 млн. грн.

"Вектор"-оптическая лаборатория (VOL) - существует с 2015 года и специализируется на ремонте оптико-электронных приборов. За 7,5 лет работы восстановлено более 8000 приборов общей стоимостью 19,5 млн. EUR.

Оставить заявку можно по номеру менеджера VOL в Signal WhatsApp +380679459297.