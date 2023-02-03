Slots City Foundation начал сотрудничество с UA Drone School

"Нет ничего важнее сохраненной человеческой жизни," - говорит Станислав Андреев, директор Фонда. “Умелое управление дронами помогает нашей армии: позволяет быстро корректировать огонь артиллерии, повышает эффективность поражения и сохраняет жизнь наших защитников. Новое партнерство Фонда – это логическое продолжение работы наших волонтеров, которые помогают защитникам с начала полномасштабного вторжения”.

UA Drone School – это проект общественной организации ОО "Advanced Defence", который был начат в апреле 2022 года, в ответ на вызовы российской агрессии против Украины. Школа проводит обучение и для военных, и для гражданских. Для военных это обучение бесплатно, в частности, благодаря сотрудничеству с Фондом.

UA Drone School является частью государственного проекта «Армия дронов», который позволяет ребятам после обучения присоединиться к аэроразведке. С начала существования школе уже удалось подготовить более 400 военных, и это только в базовом курсе управления гражданскими дронами. Кроме него, у школы есть курс управления скоростным FPV дроном и другие направления работы.

Фонд Slots City Foundation в марте 2022 года переориентировал свою работу на помощь армии. За это время вместе с волонтерами и единомышленниками Фонд передал 104 передачи на фронт, среди которых – 30 автомобилей, в том числе бронированные разведывательно-дозорные машины и грузовики, 19 дронов, 9 тепловизоров, 7 генераторов, а также другое оборудование, снаряжение и одежду для бойцов. Кроме передач на фронт, волонтеры помогают с медицинским обеспечением раненым