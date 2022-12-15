"Эспрессо.Запад" пообщался с непокоренными воинами, которые, несмотря на тяжелые травмы, продолжают радоваться жизни и обещают постоянно нас беречь, а также расскажем, как им возвращают способность ходить в национальном реабилитационном центре, который так и называется - "Несокрушимые".

С искусственной ногой – снова на фронт

19-летний Егор из Житомирской области получил ранение, подорвавшись на мине. Он живо встает и ходит по палате и возит других пациентов, которые на инвалидных колясках. На первый взгляд даже не заметно, что защитник на протезе. Впрочем, признается, что после ампутации сначала и думать не хотел о полноценной жизни. Но когда встал на протез, понял, сможет ходить даже больше – вернуться на передовую.

"Сейчас уже шестой день с протезом, привык. Завтра выписываюсь домой. Подорвался на мине в Донецкой области. Сначала в Покровске лечили, потом в Днепропетровской области, Умани, Виннице, а вот уже две недели здесь. Могу ходить и других везти. Планирую к своим, на фронт возвращаться, а что делать?", - делится парень. Он шутит, что теперь имеет для фронта запасную ногу и будет делать ею первый шаг, чтобы не так страшно было.

Другой воин, Андрей из Днепра, тоже ждет протез. Ранение получил первого сентября, на херсонском направлении, когда был за рулем авто. Обувь осталась целая, а внутри – измельченные кости.

"Когда мне сказали, что нужно ампутировать ногу, то согласился, потому что понимал, что так смогу полноценно передвигаться на двух ногах. А на изуродованной, где совсем не было пятки, так уже не получится. Сейчас жду протез", – рассказывает Андрей.

Еще один из раненых военных, также Андрей, из Донецкой области, потерял ногу, когда возвращался, чтобы вытащить из-под завалов травмированного товарища.

"50 километров от дома подорвался. Поездил по разным военным госпиталям, а затем жена узнала, что во Львове лучший реабилитационный центр, поэтому приехали сюда", – добавляет военный.

Привыкание к протезу зависит от восприятия человека

Медики центра "Несокрушимые" говорят, что таких историй – множество. За время полномасштабного вторжения пролечили здесь 7 тысяч пациентов, среди которых и гражданские и военные с военными травмами. Поставили почти четыре десятка протезов, а один из пациентов - командир батальона Александр с "новой ногой" уже на передовой. Пришел сразу с конкретной целью – как можно скорее вернуться к ребятам.

Врач Назар Багнюк, который, собственно, и производит искусственные конечности, занимается протезированием уже 18 лет. Говорит, что наиболее сложным в работе является общение с пациентами.

"И в эмоциональном, и в физическом плане работать непросто. Ведь военные травмы несколько отличаются от бытовых. Взрывная травма довольно сложная штука, имеет осложнения. Ноги и руки могут отрезать в сверхсложных полевых условиях и не всегда это получается очень хорошо", - объясняет медик.

Сейчас он как раз заканчивает работу над еще одним протезом ноги. На изготовление требуется от 2-3 дней до двух недель, все зависит от сложности травмы. На изготовление протезов рук уходит больше времени. Изготовляют и бионические протезы, пока только рук. Такие протезы отличаются большим количеством хватательных движений и имеют смоторизированный каждый палец.

"Выглядит изготовление протеза таким образом: снимают мерку с пациента, условно говоря, делается слепок ноги, мы это правильно называем "негатив". Затем его обрабатывают, изготовляют определенный мягкий чехол или ламинирование. Именно сейчас работаю над завершением протеза, потому что пациент уже походил после примерочной гильзы. Но надо еще прицепить адаптер, к которому будет крепиться колено", – отмечает господин Назар.

По его наблюдениям, в первую очередь первой реакцией у людей на протез является большое удивление и вопрос "как на этом ходить?".

"У человека относительно протеза всегда завышены ожидания. Каждый верит в то, что, если уже будет протез, то он будет ходить, как на ноге. Конечно, есть люди, которые не питают иллюзий и понимают, что их ожидает. Поэтому начинают сразу работать. Однако, подчеркиваю, вау-эффекта нет ни у кого, или почти ни у кого. Такой эффект может быть только у тех, кто уже ходил на протезе. Но он был хуже и здесь ему предлагают лучший", – объясняет врач.

В то же время не случалось таких людей, которые говорили, что протез им не нужен.

"Что меня удивило - у нас недавно был пациент, 72 года, переселенец из Авдеевки, который возле своего дома подорвался на мине. Ему поставили протез, а он просто сразу встал и ушел. Эта история для меня удивительная. То есть человек в почтенном возрасте, но у него было огромное желание полноценно жить и ходить. Такие вещи приятные. А вот его товарищ, который младше на 10 лет, но имеет уже совсем другое настроение относительно протеза, не так положительный", – добавляет он.

История каждого пациента – история несокрушимости

Сейчас протезы производятся в мобильном модульном помещении, которое со всем необходимым оборудованием предоставили для Украины иностранные благотворители. Такие модули используются для оказания помощи спортсменам на паралимпиадах. В этом формате будут работать до тех пор, пока не будет нового реабилитационного комплекса. Планируется открыть его вскоре. Специализацией комплекса будет именно военная травма.

Как рассказали для "Эспрессо. Запад" в пресс-службе Первого территориального медицинского объединения, спонсоры профинансировали изготовление и установку 200 протезов ног, их в больнице сейчас ставят бесплатно. По инициативе больницы организовали сбор на бионические кисти.

"В целом центр "Несокрушимые" финансируется донорскими средствами. Министерство здравоохранения сотрудничает с правительством Австрии, которое будет помогать финансово нескольким проектам, одним из которых является именно центр "Несокрушимые", - отмечают в пресс-службе больницы. И добавляют, что в "Несокрушимых" планируют пролечивать 50 тысяч пациентов в год.

Вскоре здесь планируется создать отдельный реабилитационный центр, хирургический корпус на 6 этажей с несколькими операционными и общежитие для пациентов. Уверяют, что будут принимать украинцев из любой точки нашей страны. Будут лечить военные травмы не только воинов, но и гражданских. Будут также принимать и детей.

Пока полноценный отдельный реабилитационный центр в процессе создания, лечат изуродованных войной украинцев в тех условиях, которые сейчас имеют. Каждую историю пациентов документируют в фото- и видеовоспоминаниях. В коридорах укрытие создала целую картинную галерею, где изображены искалеченные врачи Мариуполя и Краматорские дети.

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