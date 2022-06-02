Сломали Rutube и 1С. С 24 февраля украинская ИТ-армия подвергла атаке более 1800 российских ресурсов

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров по результатам в GLOBSEC – международном форуме безопасности в Братиславе.

"Еще до начала полномасштабного вторжения Россия постоянно атаковала Украину на киберфронте. Мы отражали кибератаки России и усиливали киберустойчивость государства. Но с началом войны мы начали не только защищаться, но и создали украинские кибервойска, которые ведут борьбу против врага и переходят в мощное наступление. нашей IT-армии уже удалось атаковать более 1800 российских онлайн-ресурсов», – рассказал министр.

Среди самых успешных кейсов – излом Rutube именно 9 мая, остановка работы российской национальной системы маркировки товаров и сервиса 1С.

"Продолжаем нашу миссию на киберфронте, пока российские войска не покинут каждую область, село и городок нашего государства", - добавил Михаил Федоров.

Также он поблагодарил за приглашение на форум Вице-премьер-министра Словакии Веронику Ремишовую.

Накануне в США впервые признали , что совершают "наступательные" кибератаки в поддержку Украины

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