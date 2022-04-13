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"Слобожанский экспресс" по направлению Сумщина-Харьков возобновляет движение

13 апреля, 2022 среда
22:10

Региональный поезд "Слобожанский экспресс", курсирующий между Ворожбой и Харьковом, возобновляет свое движение

Об этом сообщает глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Сообщается, что с 14 апреля поезда №7009 "Харьков - Ворожба" и №7010 "Ворожба - Харьков" будут курсировать в обычном режиме.

Так, по предварительным данным, из Харькова "Слобожанский экспресс" будет отправляться в 08:00.
Поезд следует через Люботин, Богодухов, Кириковку, Тростянец (ст. Смородино), Сумы, Белополье.
В Ворожбу прибывает в 12:35.
В обратном направлении отправляется в 13:05, а в 17:32 прибывает в Харьков.

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