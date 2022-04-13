"Слобожанский экспресс" по направлению Сумщина-Харьков возобновляет движение

Об этом сообщает глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.



Сообщается, что с 14 апреля поезда №7009 "Харьков - Ворожба" и №7010 "Ворожба - Харьков" будут курсировать в обычном режиме.



Так, по предварительным данным, из Харькова "Слобожанский экспресс" будет отправляться в 08:00.

Поезд следует через Люботин, Богодухов, Кириковку, Тростянец (ст. Смородино), Сумы, Белополье.

В Ворожбу прибывает в 12:35.

В обратном направлении отправляется в 13:05, а в 17:32 прибывает в Харьков.





Напомним, что с 10 апреля Укрзализныця возобновила движение поездов в Сумской области