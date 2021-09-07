Сливочное масло подорожает в ближайшее время, - аналитик Ассоциации производителей молока
В Украине в ближайшее время килограмм сливочного масла может подорожать с 235 грн / до 240 грн / кг
Такой прогноз озвучил Владимир Андриец, аналитик Ассоциации производителей молока, в эфире программы "Еспресо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Цена 72% -ного масла составляет 235 грн / кг и даже немного больше. На данный момент мы также будем наблюдать подорожания. По нашим прогнозам, оно в лучшем случае 240 грн / кг", - сказал Андриец.
- В августе мировые цены на масло росли , констатировал издание Инфагро. Это объяснили сокращением собственного производства, относительно активным экспортом и импортом меньше прошлогоднего уровня.
- Винницкий молочный завод Roshen в прошлом годуначал производство и розничную реализацию натурального сладкосливочное масла.
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