Сливали отходы в реку Сеиверский Донец: СБУ разоблачила должностных лиц химпредприятия
В Луганской области СБУ разоблачила должностных лиц химического предприятия в нарушении экологического законодательства
Об этом передает пресс-служба СБУ.
"На Луганщине СБУ разоблачила должностных лиц, которые едва не привели к экологической катастрофе в русле реки Сиверский Донец", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на протяжении длительного времени производство "экономило" на ремонте и модернизации очистных сооружений и сливало тонні опасных отходов в Сиверский Донец. А чтоб не платить экологический налог в полном объеме, должностные лица занижали объемы вредных выбросов.
По заключению проведенной экспертизы, уровень содержания железа в воде превышает допустимый уровень в 15 раз, азота аммонийного - в 5 раз. Также задокументировано и значительное превышение содержания нефтепродуктов, магния, сульфатов, фосфатов.
"Это при том, что река обогащает питьевые горизонты Лисичанска, Рубежного, Северодонецка, других населенных пунктов и является крупнейшим магистральным каналом мелиорации земель региона", - говорится в сообщении.
По данным следствия, за полгода химическое производство нанесло окружающей среде ущерб на сумму свыше 270 тыс. грн.
В рамках открытого уголовного производства проведены обыски в административном здании предприятия и получены документальные доказательства нарушения должностными лицами экологического законодательства.
Сейчас одному из руководителей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 242 (нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные для выявления и наказания всех причастных к правонарушению лиц.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.8
Покупка 26.8Продажа 27.04
-
EUR
Покупка 31.46Продажа 31.85
- Актуальное
- Важное