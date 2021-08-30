Сливали отходы в реку Сеиверский Донец: СБУ разоблачила должностных лиц химпредприятия

Об этом передает пресс-служба СБУ.

"На Луганщине СБУ разоблачила должностных лиц, которые едва не привели к экологической катастрофе в русле реки Сиверский Донец", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении длительного времени производство "экономило" на ремонте и модернизации очистных сооружений и сливало тонні опасных отходов в Сиверский Донец. А чтоб не платить экологический налог в полном объеме, должностные лица занижали объемы вредных выбросов.

По заключению проведенной экспертизы, уровень содержания железа в воде превышает допустимый уровень в 15 раз, азота аммонийного - в 5 раз. Также задокументировано и значительное превышение содержания нефтепродуктов, магния, сульфатов, фосфатов.



"Это при том, что река обогащает питьевые горизонты Лисичанска, Рубежного, Северодонецка, других населенных пунктов и является крупнейшим магистральным каналом мелиорации земель региона", - говорится в сообщении.

По данным следствия, за полгода химическое производство нанесло окружающей среде ущерб на сумму свыше 270 тыс. грн.

В рамках открытого уголовного производства проведены обыски в административном здании предприятия и получены документальные доказательства нарушения должностными лицами экологического законодательства.

Сейчас одному из руководителей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 242 (нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные для выявления и наказания всех причастных к правонарушению лиц.

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