"Сливали" оккупантам коллег и патриотов: троих экс-правоохранителей из Бердянска будут судить за госизмену
Колаборантов из Бердянска, работавших в украинских правоохранительных органах, будут судить за госпредательство. Злоумышленники устраивали облавы на патриотов и выдавали данные о коллегах оккупантам
Об этом информирует Государственное бюро расследований .
"Работники ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении трех бывших правоохранителей из Бердянска, предавших присягу и работающих на агрессоров", - пишет пресс-служба.
Следствие установило, что после захвата Бердянска войсками России мужчины добровольно вступили в оккупационную полицию. Они "сливали" рашистам данные о своих коллегах, участвовали в облавах и обысках у украинцев, патриотов своей страны.
В настоящее время коллаборанты продолжают работать на российских захватчиках, патрулируют город, пишет ГБР.
У злоумышленников есть подозрения в государственной измене.
Сообщается, что обвинительный акт был направлен в суд.
Подозреваемым предусматривается наказание в виде пожизненного лишения свободы за конфискацию имущества.
- Напомним, СБУ задержала в Одессе агента России, пытавшегося разведать размещение украинских противокорабельных ракетных комплексов "Нептун" для дальнейшей передачи врагу
- 8 декабря правоохранители разоблачили в Херсонской области трех коллаборанток, добровольно вступивших в созданный российскими захватчиками "главное управление МВД Херсонской области".
- 9 декабря также сообщалось, что Служба безопасности Украины собрала неопровержимые доказательства вины руководителя Почаевской духовной семинарии в антиукраинской деятельности.
- Также сегодня служба безопасности разоблачила приспешника военных РФ: бывший работник электросетей Донецкой области отсоединил от питания Лиман и направил энергию на нужды оккупантов.
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