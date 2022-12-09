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"Сливали" оккупантам коллег и патриотов: троих экс-правоохранителей из Бердянска будут судить за госизмену

9 декабря, 2022 пятница
15:18
Криминал

Колаборантов из Бердянска, работавших в украинских правоохранительных органах, будут судить за госпредательство. Злоумышленники устраивали облавы на патриотов и выдавали данные о коллегах оккупантам

Об этом информирует Государственное бюро расследований .

"Работники ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении трех бывших правоохранителей из Бердянска, предавших присягу и работающих на агрессоров", - пишет пресс-служба.

Следствие установило, что после захвата Бердянска войсками России мужчины добровольно вступили в оккупационную полицию. Они "сливали" рашистам данные о своих коллегах, участвовали в облавах и обысках у украинцев, патриотов своей страны.

В настоящее время коллаборанты продолжают работать на российских захватчиках, патрулируют город, пишет ГБР.

У злоумышленников есть подозрения в государственной измене.

Сообщается, что обвинительный акт был направлен в суд.

Подозреваемым предусматривается наказание в виде пожизненного лишения свободы за конфискацию имущества.

  • Напомним, СБУ задержала в Одессе агента России, пытавшегося разведать размещение украинских противокорабельных ракетных комплексов "Нептун" для дальнейшей передачи врагу
  • 8 декабря правоохранители разоблачили в Херсонской области трех коллаборанток, добровольно вступивших в созданный российскими захватчиками "главное управление МВД Херсонской области".
  • 9 декабря также сообщалось, что Служба безопасности Украины собрала неопровержимые доказательства вины руководителя Почаевской духовной семинарии в антиукраинской деятельности.
  • Также сегодня служба безопасности разоблачила приспешника военных РФ: бывший работник электросетей Донецкой области отсоединил от питания Лиман и направил энергию на нужды оккупантов.

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оккупированные территории
государственная измена
Запорожская область
ГБР
коллаборанти
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