"Сливала" врагу позиции ВСУ и пограничников: жительницу Сумщины подозревают в помощи российским ДРГ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Злоумышленницей оказалась пророссийски настроенная жительница Сумского района, которая активно распространяла собственные антиукраинские сообщения в запрещенных "Одноклассниках". Деструктивный контент фигурантки привлек внимание представителей спецслужб страны-агрессора, которые впоследствии дистанционно привлекли женщину к сотрудничеству", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, россиянам потребовалась информация о расположении подразделений ВСУ и Госпогранслужбы в Сумской области для вероятной подготовки проникновения ДРГ России на территорию региона и осуществления прицельных воздушных атак по позициям украинских защитников.

"Для сбора развединформации она объезжала местность на общественном транспорте и скрыто наблюдала за украинскими объектами. Также она "втемную" использовала своих знакомых, у которых под надуманными предлогами расспрашивала "новости" о бойцах Сил обороны в приграничных районах", - отмечают в СБУ.

В ведомстве указывают, что женщине за выполнение "заданий" пообещали российское гражданство с перспективой ухода в РФ. В ходе обысков у нее изъяли мобильный телефон с поличным в пользу РФ.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают до 8 лет заключения.

В настоящее время жительница Сумщины находится под стражей.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.