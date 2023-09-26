"Сливала" позиции ВСУ во время боев за Бахмут: агент ФСБ получила 15 лет тюрьмы

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В сообщении говорится, что благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получила еще одна агентка ФСБ, которая передавала агрессору геолокации Сил обороны и объектов критической инфраструктуры в Донецкой области.

Врага интересовала информация об огневых позициях, фортификационных сооружениях и направлениях движения подразделений ВСУ в районе Бахмута.

В частности, задержанная "сливала" оккупантам координаты электроподстанций на прифронтовой территории области для подготовки по ним ракетных ударов.

Сотрудники СБУ задержали российскую агентку Донецкой области в декабре 2022 года. Суд назначил ей 15 лет тюрьмы.

Злоумышленницей оказалась жительница Торецка, которую российская спецслужба дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения РФ.

Для сбора разведданных женщина объезжала территорию района и скрыто фиксировала локации украинских войск и энергообъектов. Получившуюся информацию пересылала через мессенджер "связному" на временно оккупированной части региона.

Далее он передавал сведения так называемой "заместительнице Горловского отдела МГБ ДНР", которая "отчитывалась" перед кадровыми сотрудниками ФСБ.

Во время обысков по месту жительства российской агентки изъяты российские паспорта, а также компьютерная техника и мобильные телефоны, которые она использовала для выполнения задач.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.