Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Военная контрразведка Службы безопасности задержала еще одну агентку главного управления генштаба вооруженных сил РФ во время спецоперации в Херсонской области.

Как отмечают в СБУ, фигуранткой оказалась контрактница одной из воинских частей ВСУ, дислоцирующаяся в регионе и выполняющая боевые задания на передовой. По указанию российской спецслужбы она собирала разведданные о беспилотных летательных аппаратах Сил обороны Украины.

В Службе безопасности отмечают, что прежде всего врага интересовали места применения украинских дронов-разведчиков на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Кроме этого, по данным СБУ, агент ГРУ пыталась собрать максимальное количество информации о возможных контрнаступательных операциях украинских войск. Также она отслеживала огневые позиции противовоздушной обороны ВСУ на территории региона.

За успешное выполнение поставленных задач российские оккупанты обещали "эвакуировать" женщину в РФ и выдать российский паспорт.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу на попытке получения секретной информации об украинских военных объектах. По данным следствия, контрактница была дистанционно завербована в начале этого года кадровым сотрудником игру с позывным "Димка".

В поле зрения российской спецслужбы она попала через подписку на разные группы военного толка в запрещенной соцсети "ВКонтакте". В дальнейшем предательница общалась с агрессором через один из мессенджеров, а полученную информацию передавала в виде электронных координат с фотографиями объектов. Во время обысков у фигурантки был обнаружен мобильный телефон, который она использовала для разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по статье о государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Женщине грозит пожизненное заключение.

Примечание. Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.