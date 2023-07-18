Сливала информацию о беспилотниках: СБУ сообщила о подозрении в коллаборанстве военной-контрактнице
Контрразведка Службы безопасности Украины в Херсонской области задержала еще одну агентку российских спецслужб, подозреваемую в коллаборанстве. Ею оказалась контрактница одной из воинских частей ВСУ
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Военная контрразведка Службы безопасности задержала еще одну агентку главного управления генштаба вооруженных сил РФ во время спецоперации в Херсонской области.
Как отмечают в СБУ, фигуранткой оказалась контрактница одной из воинских частей ВСУ, дислоцирующаяся в регионе и выполняющая боевые задания на передовой. По указанию российской спецслужбы она собирала разведданные о беспилотных летательных аппаратах Сил обороны Украины.
В Службе безопасности отмечают, что прежде всего врага интересовали места применения украинских дронов-разведчиков на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Кроме этого, по данным СБУ, агент ГРУ пыталась собрать максимальное количество информации о возможных контрнаступательных операциях украинских войск. Также она отслеживала огневые позиции противовоздушной обороны ВСУ на территории региона.
За успешное выполнение поставленных задач российские оккупанты обещали "эвакуировать" женщину в РФ и выдать российский паспорт.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу на попытке получения секретной информации об украинских военных объектах. По данным следствия, контрактница была дистанционно завербована в начале этого года кадровым сотрудником игру с позывным "Димка".
В поле зрения российской спецслужбы она попала через подписку на разные группы военного толка в запрещенной соцсети "ВКонтакте". В дальнейшем предательница общалась с агрессором через один из мессенджеров, а полученную информацию передавала в виде электронных координат с фотографиями объектов. Во время обысков у фигурантки был обнаружен мобильный телефон, который она использовала для разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по статье о государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Женщине грозит пожизненное заключение.
Примечание. Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- 17 июля контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области информатора ФСБ. Он собирал разведданные о последствиях ракетного удара России по кафе в Краматорском центре 27 июня.
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