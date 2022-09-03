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Сливал врагу данные о ВСУ в Северодонецке: будут судить священника УПЦ МП

3 сентября, 2022 суббота
11:11
война с Россией

Прокуроры Лисичанской окружной прокуратуры Луганской области направили в суд обвинительный акт в отношении информатора вражеских войск – священника УПЦ МП

Об этом сообщили на сайте Офиса генерального прокурора.

"Следствием установлено, что в середине апреля 2022 года священнослужитель собирал для представителей армии страны-агрессора информацию о численности, дислокации, технике, а также вооружении ВСУ в Северодонецке и в прилегающих к городу селах", - говорится в сообщении.

Данные, которые враг использовал для определения целей и последующего их огневого поражения, он передавал в виде текстовых сообщений через telegram.

"Правоохранители разоблачили и задержали обвиняемого в конце апреля. В настоящее время он находится под стражей. Во время документирования преступления в его телефоне обнаружена переписка с представителями армии страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Обвиняемому грозит 15 лет лишения свободы, ему инкриминирована коллаборационная деятельность (ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи 3-го управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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Луганщина
военные силы Украины
Северодонецк
коллаборанти
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