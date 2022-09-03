Сливал врагу данные о ВСУ в Северодонецке: будут судить священника УПЦ МП
Прокуроры Лисичанской окружной прокуратуры Луганской области направили в суд обвинительный акт в отношении информатора вражеских войск – священника УПЦ МП
Об этом сообщили на сайте Офиса генерального прокурора.
"Следствием установлено, что в середине апреля 2022 года священнослужитель собирал для представителей армии страны-агрессора информацию о численности, дислокации, технике, а также вооружении ВСУ в Северодонецке и в прилегающих к городу селах", - говорится в сообщении.
Данные, которые враг использовал для определения целей и последующего их огневого поражения, он передавал в виде текстовых сообщений через telegram.
"Правоохранители разоблачили и задержали обвиняемого в конце апреля. В настоящее время он находится под стражей. Во время документирования преступления в его телефоне обнаружена переписка с представителями армии страны-агрессора", - говорится в сообщении.
Обвиняемому грозит 15 лет лишения свободы, ему инкриминирована коллаборационная деятельность (ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи 3-го управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
- 1 сентября Служба безопасности Украины разоблачила сеть агитаторов , способствовавших боевикам террористической организации "ЛНР" в проведении подрывной деятельности против Украины.
- 3 сентября по материалам Службы безопасности Украины суд назначил 15 лет тюрьмы предателю, который "охранял" для России захваченные мосты в Запорожье
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.43
Покупка 39.43Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.29Продажа 40.31
- Актуальное
- Важное