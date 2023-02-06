"Сливал" врагу данные о наступательных операциях ВСУ: СБУ задержала российского агента

Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.

Стало известно, что приспешником агрессора оказался чиновник одной из воинских частей ВСУ, которого завербовала российская спецслужба после начала полномасштабного вторжения.

Добавляется также, что по указанию оккупантов он скрыто собирал информацию о перемещении украинских войск и их пополнении техникой и боеприпасами.

"Помимо этого предатель "сливал" своим российским кураторам аналитические сведения по ситуации на фронте", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате спецоперации сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке очередной передачи данных рашистам. На этот раз он пытался известить врага об оперативной обстановке в одном из направлений боевых действий.

Известно, что во время обысков по местам нахождения задержанного были обнаружены средства связи и компьютерная техника, которую он использовал для коммуникации с оккупантами.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

"Задержанный полностью признал свою вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога", - отмечается в сообщении.