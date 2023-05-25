Сливал позиции защитников Мариуполя: полтавчанину присудили 10 лет лишения свободы
В общении со своими знакомыми из Мариуполя житель Полтавы "в темную" собирал информацию о местах базирования и перемещения защитников города в начале полномасштабного вторжения
Об этом сообщает СБУ.
Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного сторонника рашизма, передаваемого оккупантам локации Сил обороны на юге Украины. Злоумышленником оказался пророссийски настроенный житель Полтавщины.
Во время разговоров со своими знакомыми из Мариуполя он "в темную" собирал информацию о местах базирования и перемещения защитников города. Полученные сведения передавал через Facebook так называемой уполномоченной по правам человека "ДНР", которая входит в состав оккупационной администрации в захваченной части Донбасса.
В дальнейшем фейковая омбудсменка переправляла разведданные командованию русских войск на восточном фронте. Сотрудники СБУ задержали вражеского информатора в марте прошлого года во время контрдиверсионных мер на территории Полтавщины.
По результатам следственных действий были обнаружены также сообщения с символикой коммунистического тоталитарного режима, которые он распространял через соцсеть.
- Служба безопасности разоблачила еще двух руководителей облгазов по "делу Фирташа", причастных к хищению голубого топлива из газотранспортной системы Украины.
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