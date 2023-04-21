Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал "Сливал" позиции ВСУ своему сыну-военнослужащему РФ: по материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил коллаборант

"Сливал" позиции ВСУ своему сыну-военнослужащему РФ: по материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил коллаборант

21 апреля, 2023 пятница
12:26
Криминал

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного вражеского приспешника, корректировавшего российские воздушные атаки на Днепропетровщине

Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.

Отмечается, что именно по его "наводке" оккупанты пытались ударить по инфраструктуре региона в начале лета прошлого года. Впрочем, украинские силы противовоздушной обороны сбили все вражеские ракеты.

Сотрудники военной контрразведки СБУ задержали фигуранта во время контрдиверсионных мероприятий на территории области.

По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 15 лет тюрьмы.

"По данным следствия, злоумышленником является житель Марганца, вышедший в марте прошлого года на свободу из исправительной колонии, где отбывал наказание за причинение тяжких телесных повреждений. После этого он начал скрыто собирать информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, прежде всего, он пытался выявить позиции украинских зенитно-ракетных комплексов С-300.

Добавляется, что полученные сведения он передавал своему сыну, входившему в состав российских оккупационных группировок и участвовавшему в обстрелах населенных пунктов на Изюмском направлении.

Для коммуникации с сыном изменник использовал один из мессенджеров.

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав колаборант

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Он приговорен к 15 годам лишения свободы. Учитывая, что фигурант имеет три года непогашенной судимости, он проведет за решеткой 18 лет.

  • 20 апреля сообщалось, что СБУ возбудила уголовное дело по результатам операции украинских военных, пытавшихся угнать российский самолет.
СБУ
военные силы Украины
Днепропетровщина
Война с Россией
коллаборанти
Читайте также:
Українська ППО
21 апреля, 2023 пятница
Российские дроны атаковали Киевщину, украинская ПВО сбила около 8 БПЛА
20 апреля, 2023 четверг
Сиярто выступил на фоне карты с территориями Украины в составе Великой Венгрии
21 апреля, 2023 пятница
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 20 апреля
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.67
    Покупка 37.67
    Продажа 38.43
  • EUR
    Покупка 40.94
    Продажа 41.91
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
21 апреля
14:05
OPINION
Следует ли применять почтовое или онлайн-голосование на украинских выборах?
13:55
Доминик Рааб
Вице-премьер Британии подал в отставку после обвинений в буллинге
13:40
США начнут обучение украинских бойцов на Abrams в ближайшие недели, - AP
13:31
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаева
Нравственная импотенция. Как "хорошие москали" крадут страдания украинских беженцев
13:29
Эпицентр боев на востоке - Бахмут, на отдельных участках враг продвигается, - Минобороны
13:27
В каких регионах Украины запретили посещение кладбищ на поминальные дни: список
13:17
Парик и очки: пограничники в Одесской области разоблачили уклониста, переодевшегося в женщину
13:16
Энергодар в оккупации
Оккупанты усиливают проверки украинцев на блокпостах и обыски в квартирах во временно оккупированном Энергодаре
13:12
Обзор
Пентагон
Секретные документы Пентагона: что именно узнал мир и как это касается Украины
12:58
Эксклюзив
Россия готовится к оборонным операциям на временно оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья, - военный эксперт Самусь
12:51
Отменяют бронирование, продают недвижимость и уезжают: в Крыму растет недовольство из-за мобилизации, - ЦНС
12:50
В Украине уже посеяли 1 млн гектаров яровых культур
12:49
Президент Бразилии, вероятно, изменит свою позицию по поводу войны в Украине во время визита в Португалию, - Reuters
12:45
Министр обороны Германии Писториус считает, что операции ВСУ на территории России вполне допустимы
12:34
Официально включит свет: Чарльз ІІІ откроет сцену "Евровидения-2023"
12:30
Польша открыла транзит в Нидерланды для украинской агропродукции
12:25
ПВО и боеприпасы: Пентагон назвал ключевые вопросы "Рамштайна"
12:11
Паводок в Киеве спадает, однако пока остаются подтопленными парки и частные дома, - КМВА
12:02
OPINION
Вадим Денисенко
Удастся ли нам наконец закончить Революцию Достоинства
12:00
"Россия отвечает на формулу мира обстрелами и убийствами": Зеленский пригласил Мексику стать сотворцем победы над злом
11:54
В Винницкой области есть попадание в инфраструктурный объект вследствие ночной атаки дронов
11:33
Обновлено
Украинская сторона отреагировала на обстрелы Белгорода из самолета ВВС РФ
11:30
Украинцы с начала войны начали покупать много успокоительных: в Минздраве просят совещаться с врачами
11:26
"Я рад, что он принял приглашение и посетит саммит": Столтенберг пригласил Зеленского на саммит альянса в июле
11:18
В Раде планируют в ближайшее время рассмотреть законопроект о запрете русской церкви в Украине
11:03
Эксклюзив
Без членства в ЕС и НАТО у Украины нет будущего, - дипломат Омелян
11:01
У берегов Южной Кореи вспыхнуло российское рыболовное судно: есть пострадавшие и пропавшие без вести
10:55
Если все украинцы спрячутся, закон победителей и башня из спагетти – 5 книг о том, как осуществить свои мечты
10:53
"Сейчас не время решать это": глава минобороны Германии об Украине в НАТО
10:47
Командующий Воздушными силами показал систему Patriot на боевом дежурстве в Украине
10:38
Комиссия опечатала Братский корпус на Ближних пещерах Киево-Печерской лавры
10:35
Китай планирует провести интенсивные военные учения на фоне напряженности со США, - Bloomberg
10:31
"Рамштайн-11": Резников перед заседанием встретился с главой Пентагона Остином
10:30
Захватчики используют сухопутный коридор, чтобы подтянуть вооружение и восстановить позиции на Кинбурнской косе, - Гуменюк
10:26
Курс валют в Украине на 21 апреля: цена евро превысила 40 грн
10:10
Утром РФ обстреляла Черниговщину, зафиксировано 34 прихода: повреждены дома и транспорт
10:02
OPINION
Тревожные звоночки встречи G7
09:55
"Дополнительные выплаты больше всего нужны бойцам на передовой": Стефанчук о дополнительных 30 тыс. для военных
09:51
В начале мая в Украине вероятно продлят военное положение и всеобщую мобилизацию, - нардеп Железняк
09:41
Порошенко привез военную технику под Бахмут
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV