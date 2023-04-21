Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.

Отмечается, что именно по его "наводке" оккупанты пытались ударить по инфраструктуре региона в начале лета прошлого года. Впрочем, украинские силы противовоздушной обороны сбили все вражеские ракеты.

Сотрудники военной контрразведки СБУ задержали фигуранта во время контрдиверсионных мероприятий на территории области.

По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 15 лет тюрьмы.

"По данным следствия, злоумышленником является житель Марганца, вышедший в марте прошлого года на свободу из исправительной колонии, где отбывал наказание за причинение тяжких телесных повреждений. После этого он начал скрыто собирать информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, прежде всего, он пытался выявить позиции украинских зенитно-ракетных комплексов С-300.

Добавляется, что полученные сведения он передавал своему сыну, входившему в состав российских оккупационных группировок и участвовавшему в обстрелах населенных пунктов на Изюмском направлении.

Для коммуникации с сыном изменник использовал один из мессенджеров.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Он приговорен к 15 годам лишения свободы. Учитывая, что фигурант имеет три года непогашенной судимости, он проведет за решеткой 18 лет.