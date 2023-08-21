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"Сливал" позиции ВСУ и блокпосты: адвоката из Краматорска отправили под стражу

21 августа, 2023 понедельник
10:30
Криминал

В Краматорске Донецкой области сообщили о подозрении адвокату, который сливал россиянам данные об ВСУ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Известно, что подозреваемый долгое время прожил в РФ.

"По данным следствия, в марте 2023 года житель г. Краматорска, который с 2014 по 2021 год проживал в Московской области РФ, а накануне полномасштабного вторжения государства-агрессора вернулся в Украину, решил помогать оккупантам быстрее захватить Донбасс. Для этого он наладил связь". связи с сотрудником ФСБ РФ и через Telegram передавал ему информацию военного характера для идентификации Вооруженных Сил Украины на местности, нанесения ударов по нашим позициям, убийства мирного населения и разрушения инфраструктуры региона", - говорится в сообщении.

"В текстовых сообщениях адвокат писал о местах сосредоточения в Краматорске и Краматорском районе военных подразделений ВСУ, расположении блокпостов, других фортификационных сооружений и объектов, где несут боевые дежурства украинские защитники", - добавили в ОГП.

Во время обыска по месту его жительства изъяты мобильные телефоны, в том числе с сим-картами российских мобильных операторов, а также банковские платежные карты. В настоящее время мужчина находится в СИЗО.

  • 28 июня в Краматорске задержали корректировщика ракетного удара по кафе, где погибла известная писательница Виктория Амелина. Ему объявили о подозрении в государственной измене.
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