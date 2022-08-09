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"Сливал" оккупантам разведданные и планы ВСУ: в харьковском управлении СБУ обнаружили российского агента

9 августа, 2022 вторник
12:35
война с Россией

Служба безопасности Украины задержала сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области, работавшего на спецслужбы РФ

Об этом сообщает СБУ.

"По заданию врага он устроился в украинскую спецслужбу вскоре после широкомасштабного вторжения России. Благодаря своему служебному положению задержанный передавал врагу украинские разведданные о ВС РФ, а также о планах и деятельности ВСУ, украинских правоохранительных органов и спецслужб. Оккупанты использовали эту информацию для передислок. с целью защиты их от артиллерийских ударов ВСУ.Помимо того, эти данные РФ использовала для планирования диверсий, а также массированных артиллерийских и прицельных ракетных обстрелов по стратегическим объектам города", - говорится в сообщении.

По данным следствия, предателем является бывший чиновник Харьковского городского совета. Он был завербован вышедшим на него кадровым сотрудником ФСБ.

В обмен за сотрудничество враг предоставил "кроту" гарантии безопасности для него и его семьи, если бы РФ удалось захватить регион.

По данным контрразведки СБУ, собранные сведения агент передавал представителю российских спецслужб через закрытые каналы связи с соблюдением правил конспирации.

Правоохранители задержали предателя "на горячем" - после того, как он попросил представителя спецслужб РФ нанести удар по объекту, где находится личный состав СБУ.

"Как бы ни пыталась РФ плести свою агентурную сеть в разных органах власти, мы системно противодействуем этому. Сегодня – это стало одним из главных приоритетов Службы. Ведь эффективная работа по выявлению враждебных агентов и коллаборантов не только позволяет спасти сотни и тысячи жизней, но и в целом приближает нашу победу. И очищение СБУ – одно из важных направлений такой деятельности. Всех предателей ждет суровое наказание!" – подчеркнул и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

В настоящее время агенту доложено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Разоблачение преступной деятельности проводили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

  • Напомним, правоохранители разоблачили всех предателей, начавших работать в "МВД" РФ на временно оккупированном Запорожье, из них 17 уже объявили подозрение

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