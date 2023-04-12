Слив секретных документов – это провокация кагэбиста Путина, чтобы сорвать западную помощь Украине – Порошенко
Порошенко в эфире телеканала MSNBC отметил, что появление в публичном пространстве документов с секретными разведданными может быть гибридной спецоперацией России, направленной на разрушение проукраинской западной коалиции
"Русская агрессия – это не кризис, это не конфликт. Это полноценная война, включая гибридный механизм этой войны. Я хочу напомнить, что Путин является агентом КГБ, а Россия сейчас является государством КГБ. И единственное, что они могут попытаться организовать, – провокация. Возможно, пытаются отвлечь внимание от поставок нового количества вооружений для украинского контрнаступления. Возможно, информационной войной пытаются атаковать способность Украины обеспечить контрнаступление", – считает Порошенко.
Пятый президент также отметил, что практически еженедельно бывает на фронте и знает реальную ситуацию. "Каждую неделю мы стараемся сделать максимум возможного, чтобы укрепить наши силы. Каждую неделю мы получаем новое оружие с Запада. И это возлагает очень большие надежды на украинское контрнаступление. Поэтому я думаю, что все это не должно отвлечь нас, и не может отвлечь нас от военной помощи", – отмечает Порошенко.
"Нам нужны боеприпасы, артиллерийские боеприпасы на 155-й калибр, нам нужно значительное количество, потому что в России сейчас артиллерии в три-четыре раза больше, чем у нас. Нам нужны ракеты большой дальности. Нам нужна противовоздушная оборона, потому что нужно остановить российское господство в воздушном пространстве Украины. Нам нужны беспилотники, потому что это новый вид войны. Это война не столько пехоты и даже танков – это война беспилотников, война артиллерии, систем радиоэлектронной борьбы", – считает Петр Порошенко.
"И нам нужны F16 – не для нападения на кого-то, а для защиты украинской земли от российских бомбардировщиков", – подчеркнул Порошенко.
"Я горжусь тем, что мы создали украинские Вооруженные Силы вместе с нашими партнерами по НАТО. Это – битва между российской армией советского образца, второй по численности в мире, и значительно меньшей, но армией по стандартам НАТО. Я точно уверен, что в конце концов, профессиональные украинские пилоты, которые сейчас проходят обучение в странах НАТО, в этом году будут использовать F16 против российских орков", – убежден пятый президент.
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