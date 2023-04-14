Слив документов Пентагона: Украина может получить ПВО SAMP/T позже, чем было обещано
Украина может получить итальянско-французский зенитный ракетный комплекс SAMP/T позже, чем ожидалось. Пока эта система не готова к передаче
Об этом свидетельствуют слитые документы Пентагона, пишет Politico .
"На одной из просочившихся страниц сообщается, что 22 февраля Франция сообщила Италии, что ракетный комплекс для Украины не будет готов раньше июня", - отмечает издание.
SAMP/T – это цифровой зенитный ракетный комплекс, нуждающийся только в 14 человек на ЗРК (fire unit) с четырьмя пусковыми уставками. Для сравнения, на американской системе Patriot количественный личный состав расчета на стандартный fire unit составляет 90 человек. Таким образом, ВСУ теоретически могут овладеть SAMP/T быстрее Patriot, и он может быть легче в эксплуатации.
Дальность уничтожения самолетов составляет 100+ км, а баллистических ракет – до 30-35 км. Высота уничтожения целей – до 20 км. Масса боевой части зенитной ракеты составляет 15-20 кг.
По оценке экспертов наличие таких систем на поле боя будет большим преимуществом для ВСУ.
- В начале февраля в Италии говорили, что итальянско-французскую систему противовоздушной обороны SAMP/T запустят в Украине в течение семи-восьми недель.
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