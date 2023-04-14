Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Я высоко оцениваю быстрые действия правоохранительных органов по расследованию и реагированию на недавнее распространение секретных правительственных документов США", - отметил президент США.

В частности, в заявлении сообщается, что Джо Байден приказал военным и разведывательным органам усилить защиту и ограничить распространение чувствительной информации.

"Пока мы все еще определяем действительность этих документов, я поручил нашим военным и разведывательным органам принять меры по дальнейшей защите и ограничению распространения чувствительной информации, а наша команда по национальной безопасности тесно координирует свои действия с нашими партнерами и союзниками", - резюмировал глава государства.