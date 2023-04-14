Слив данных Пентагона: Байден поручил усилить защиту секретных данных
Президент Соединенных Штатов Джо Байден высоко оценил деятельность правоохранителей по расследованию и реагированию на утечку данных Пентагона и поручил усилить защиту информации
Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
"Я высоко оцениваю быстрые действия правоохранительных органов по расследованию и реагированию на недавнее распространение секретных правительственных документов США", - отметил президент США.
В частности, в заявлении сообщается, что Джо Байден приказал военным и разведывательным органам усилить защиту и ограничить распространение чувствительной информации.
"Пока мы все еще определяем действительность этих документов, я поручил нашим военным и разведывательным органам принять меры по дальнейшей защите и ограничению распространения чувствительной информации, а наша команда по национальной безопасности тесно координирует свои действия с нашими партнерами и союзниками", - резюмировал глава государства.
- Напомним, 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование.
- Почти сразу же в социальных сетях появилась новая порция тайных документов, предположительно раскрывающих секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
- Уже 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили, что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подлогом и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
- 9 апреля журналисты-расследователи Bellingcat выяснили, что первоисточником слитых секретных документов Пентагона о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины был сервер на Discord. CNN же сообщило, что украинское командование изменило некоторые свои военные планы после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона в сеть.
- Подозреваемому в раскрытии секретных документов Пентагона военнослужащему Национальной гвардии США Джеку Тейшейре официально предъявлены обвинения. Мужчина предстал перед федеральным судьей в городе Бостон в наручниках и тюремной робе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.19
-
EUR
Покупка 40.76Продажа 41.56
- Актуальное
- Важное