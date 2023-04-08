Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

По словам чиновника, соответствующие "секретные" документы являются фейком.

"Последние десятилетия самые успешные операции российских спецслужб проходили в фотошопе. Из предварительного анализа этих материалов мы видим ложные цифры по потерям с обеих сторон. Часть информации явно собрана из открытых источников", – отметил Юсов.

Чиновник предположил, что россияне могли подделать документы, чтобы сорвать или замедлить западную помощь Украине.

"Ни для кого не секрет, что Украина ставит вопрос об авиации, танках, боеприпасах и других вещах, которые нужны для более быстрого освобождения оккупированных территорий, для сохранения жизней. Все остальное – будем ждать официальных комментариев. Но у украинского общества нет оснований переживать", – сказал представитель ГУР.

По словам Юсова, украинское контрнаступление состоится, и главные планы враг увидит и ощутит на поле боя.