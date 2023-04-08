"Слитый" в сеть план контрнаступления ВСУ является подлогом спецслужб РФ, - ГУР
Так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подлогом и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.
По словам чиновника, соответствующие "секретные" документы являются фейком.
"Последние десятилетия самые успешные операции российских спецслужб проходили в фотошопе. Из предварительного анализа этих материалов мы видим ложные цифры по потерям с обеих сторон. Часть информации явно собрана из открытых источников", – отметил Юсов.
Чиновник предположил, что россияне могли подделать документы, чтобы сорвать или замедлить западную помощь Украине.
"Ни для кого не секрет, что Украина ставит вопрос об авиации, танках, боеприпасах и других вещах, которые нужны для более быстрого освобождения оккупированных территорий, для сохранения жизней. Все остальное – будем ждать официальных комментариев. Но у украинского общества нет оснований переживать", – сказал представитель ГУР.
По словам Юсова, украинское контрнаступление состоится, и главные планы враг увидит и ощутит на поле боя.
- 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.
- Советник главы Офиса президента Украины Зеленского Михаил Подоляк заявил, что российские войска узнают первыми, когда Украина пойдет в контрнаступление и это будет очень скоро.
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