Об этом пишет Washington Post.

Тейшейра вызвал подозрения среди своих коллег за несколько месяцев до того, как ему предъявили обвинение в неправомерном обращении и распространении информации о национальной безопасности.

В пятницу суд определит, должен ли он находиться в ожидании судебного приговора. Прокуроры заявили о новых доказательствах, которые усугубляют риски для национальной и общественной безопасности, о которых правительство ранее отмечало Суд.

Чиновники утверждают, что одна из групп, где он делился информацией, имела более 150 пользователей. Среди них были лица, утверждавшие, что проживают в других странах и чьи аккаунты ведут к иностранным интернет-адресам.

Прокуратуры также обнародовали информацию об онлайн-чатах, в которых Тейшейра хвастался тем, сколько секретной информации он знает и поделился, и понимает потенциальные правовые последствия таких действий.