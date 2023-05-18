Слитые документы Пентагона: Тейшейра передавал данные иностранцам
В прокуратуре США считают, что военнослужащий Национальной гвардии США Джейк Тейшейра, обвиняемый в деле об утечке секретных данных Пентагона, мог поделиться материалами с иностранцами
Об этом пишет Washington Post.
Тейшейра вызвал подозрения среди своих коллег за несколько месяцев до того, как ему предъявили обвинение в неправомерном обращении и распространении информации о национальной безопасности.
В пятницу суд определит, должен ли он находиться в ожидании судебного приговора. Прокуроры заявили о новых доказательствах, которые усугубляют риски для национальной и общественной безопасности, о которых правительство ранее отмечало Суд.
Чиновники утверждают, что одна из групп, где он делился информацией, имела более 150 пользователей. Среди них были лица, утверждавшие, что проживают в других странах и чьи аккаунты ведут к иностранным интернет-адресам.
Прокуратуры также обнародовали информацию об онлайн-чатах, в которых Тейшейра хвастался тем, сколько секретной информации он знает и поделился, и понимает потенциальные правовые последствия таких действий.
- 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование.
- 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили , что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подделкой и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
- 9 апреля журналисты-расследователи Bellingcat выяснили , что первоисточником слитых секретных документов Пентагона о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины был сервер на Discord. CNN же сообщило, что украинское командование изменило некоторые свои военные планы после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона в сеть.
- 14 апреля подозреваемому в раскрытии секретных документов Пентагона военнослужащему Национальной гвардии США Джеку Тейшейре официально предъявлены обвинения.
Впоследствии 102-й отдел разведки ВВС США, в котором служил Джек Тейшейра, обвиняемый в сливе документов Пентагона, приостановил свою разведывательную деятельность.
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