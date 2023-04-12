"Слитые" документы Пентагона: Сербия согласилась предоставить Украине оружие, - Reuters
Согласно засекреченному документу Пентагона, Сербия согласилась поставлять оружие Украине или уже отправила его
Об этом пишут Reuters.
В документе Пентагона под названием "Европа в ответ на продолжающийся российско-украинский конфликт" в виде диаграммы перечислены "оценочные позиции" 38 европейских правительств в ответ на просьбу Украины о военной помощи.
Из диаграммы видно, что Сербия отказалась проводить учения украинских военных, но обязалась оказать летальную помощь или уже предоставила ее. В ней также отмечено, что у Сербии есть политическая воля и военная способность предоставлять оружие Украине в будущем.
У документа есть грифы "Секретно" и NOFORN, что запрещает его распространение среди иностранных спецслужб и военных. Он датирован 2 марта и скреплен печатью Объединенного комитета начальников штабов.
- Напомним, 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование.
- Почти сразу же в социальных сетях появилась новая порция тайных документов, предположительно раскрывающих секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
- Уже 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили , что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подлогом и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
- 9 апреля журналисты-расследователи Bellingcat выяснили , что первоисточником "слитых" секретных документов Пентагона о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины был сервер на Discord.
- CNN же сообщило, что украинское командование изменило некоторые свои военные планы после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона в сеть.
- Сейчас в Пентагоне до сих пор оценивают масштабы утечки секретных документов, также связанных с Украиной. Советник офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь отметил, что документы не содержали данных о контрнаступлении ВСУ.
- Некоторые из этих документов не прошли проверку на оригинальность , в Белом доме их назвали подлогом. А журналисты Associated Press узнали, что человеком, который опубликовал секретные документы Пентагона в Discord, может быть ребенок .
- Позже CNN отчитывались, что обнародованные документы раскрывают сбор американской разведкой информации о своих ключевых партнерах и противниках и конкурентах, в частности, Китае.
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