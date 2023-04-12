"Слитые" документы Пентагона: Сербия согласилась предоставить Украине оружие, - Reuters

Об этом пишут Reuters.

В документе Пентагона под названием "Европа в ответ на продолжающийся российско-украинский конфликт" в виде диаграммы перечислены "оценочные позиции" 38 европейских правительств в ответ на просьбу Украины о военной помощи.

Из диаграммы видно, что Сербия отказалась проводить учения украинских военных, но обязалась оказать летальную помощь или уже предоставила ее. В ней также отмечено, что у Сербии есть политическая воля и военная способность предоставлять оружие Украине в будущем.

У документа есть грифы "Секретно" и NOFORN, что запрещает его распространение среди иностранных спецслужб и военных. Он датирован 2 марта и скреплен печатью Объединенного комитета начальников штабов.